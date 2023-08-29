Первая партия вакцины от гриппа уже поступила в Самарскую область

Массовая прививочная кампания начнется после того, как вакцины доставят в поликлиники. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 29 августа, в Самарскую область прибыла федеральная поставка первой партии вакцин от гриппа. Всего поступило более 620 тысяч доз вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». В ближайшее время их доставят в медучреждения региона.

— Каждый год более 1,7 миллиона жителей региона проходят вакцинацию от гриппа. Приглашаю жителей и в этом году начать осень с заботы о здоровье. Вакцинацию можно совместить с диспансеризацией, — сказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Массовая прививочная кампания начнется после того, как вакцины доставят в поликлиники. Жителям региона напоминают, что в предэпидемический период вакцинируют сначала тех, кто относится к категории высокого риска заболевания гриппом. В их числе дети старше 6 месяцев, школьники, студенты колледжей и ВУЗов.

Также в зону риска входят работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные, люди старше 60 лет, призывники и пациенты с хроническими заболеваниями.

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