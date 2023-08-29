Lada Priora сбила велосипедиста возле стадиона «Самара Арена»

​Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства аварии. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 29 августа, в 7:47 возле стадиона «Солидарность Самара Арена» Lada Priora наехала на велосипедиста, который ехал впереди. Мужчина попал в больницу.

— 37-летний водитель отечественной легковушки ехал по улице Дальней со стороны Московского шоссе в направлении улицы Арена 2018. Он наехал на ехавшего впереди велосипедиста, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП пострадал водитель велосипеда, его госпитализировали в медицинское учреждение. По словам очевидцев, Lada Priora намеренно разогналась, от удара мужчина подлетел на 2-3 метра.

— Я был там в момент аварии. Мужчина вышел из проката и поехал вдоль обочины. «Приора» резко газанула и забила его. Он подлетел и ударился об забор, — рассказал очевидец.

Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства аварии.

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