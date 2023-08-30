Прокурорская проверка выявила нарушения в школе и лицее Самары

Районная прокуратура в адрес директоров внесла представления об устранении нарушений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Октябрьского района Самары проверила готовность образовательных учреждений к новому учебному году. В ходе проверок в двух образовательных учреждениях выявили нарушения.

— Проверялись условия обучения детей, доступность образования, состояние зданий, качество и своевременность строительных и ремонтных работ в преддверии 1 сентября, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Выяснилось, что в самарской школе № 58 и самарском медико-техническом лицее были нарушены санитарно-эпидемиологическое законодательство и противопожарная безопасность. Районная прокуратура в адрес директоров внесла представления об устранении нарушений.

Данные образовательные организации уже предприняли меры по их устранению. А вот при проведении проверки в самарской гимназии № 54 «Воскресение» нарушений не нашли.

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