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НовостиПроисшествия30 августа 2023 5:02

Частный дом и надворные постройки загорелись на ул. Арцыбушевской в Самаре

В ночь на 30 августа на улице Арцыбушевской горел частный дом в Ленинском районе, обошлось без пострадавших [видео]
Ирина СИНЕГУБОВА
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 30 августа, в Ленинском районе Самары поздней ночью произошел пожар. На улице Арцыбушевской горел частный дом № 198 и надворные постройки. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

— Сообщение о пожаре поступило дежурному в 00:25. Площадь возгорания составила 130 квадратных метров. Огонь повредил автомобиль «Ауди», — рассказали в ведомстве.

Пожар удалось локализовать в 01:06, а полная ликвидация была объявлена в 01:16. На месте происшествия работали семь единиц техники и 33 человека. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

В настоящее время причины возгорания неизвестны. Их предстоит установить специалистам.

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