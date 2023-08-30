Частный дом и надворные постройки загорелись на ул. Арцыбушевской в Самаре

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 30 августа, в Ленинском районе Самары поздней ночью произошел пожар. На улице Арцыбушевской горел частный дом № 198 и надворные постройки. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

— Сообщение о пожаре поступило дежурному в 00:25. Площадь возгорания составила 130 квадратных метров. Огонь повредил автомобиль «Ауди», — рассказали в ведомстве.

Пожар удалось локализовать в 01:06, а полная ликвидация была объявлена в 01:16. На месте происшествия работали семь единиц техники и 33 человека. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

В настоящее время причины возгорания неизвестны. Их предстоит установить специалистам.

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