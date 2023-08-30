Выпускной программы для креативного бизнеса прошел в Самарской области

Акселератор впервые провели для представителей креативных индустрий. Фото: минэкономразвития Самарской области

В Самарской области для представителей креативных индустрий и моды завершилась образовательная программа, организованная в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Выпускной для креативного бизнеса прошел на площадке регионального центра «Мой бизнес».

— Поддержке местных брендов и предприятий в сфере легпрома сегодня уделяется особое внимание. С уходом многих иностранных компаний местные производства активно занимают освободившиеся ниши. Им надо помочь с расширением, модернизацией мощностей, набором сотрудников и продвижением, — сказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Акселератор впервые провели для представителей креативных индустрий. Отмечается, что он помог местным брендам поработать с профессионалами отрасли и спланировать дальнейшее развитие. Программа состояла двухдневного образовательного интенсива «Модные гастроли» и акселерационного курса.

Создатели локальных брендов одежды могли взаимодействовать с экспертами института развития модной индустрии Beinopen. В результате эксперты выбрали пять брендов для индивидуального консультирования, также их создатели могли воспользоваться помощью в проработке брендинга, ассортимента или соцсетей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал