В Самаре 45 школ отремонтировали к новому учебному году

В здании сделали капитальный ремонт спортивного и актового залов. Фото: администрация Самары

Перед новым 2023-2024 учебным годом в образовательных учреждениях Самары летом прошел ремонт. Всего было отремонтировано 45 школ. Об этом сообщили в городской администрации.

Масштабное концептуальное обновление затронуло школу № 132 имени Губанова. В корпусе начальной школы перекрыли крышу, а в здании сделали капитальный ремонт спортивного и актового залов. Также обновили мастерские для мальчиков и кабинет технологии для девочек, кабинет географии и две рекреации. Ремонт провели и в музее.

В спортивном зале школы теперь есть новое оборудование и инвентарь, а одну из стен украшает изображение баскетболиста с мячом. Стали яркими и цвета рекреаций. С сентября в школе появится центр детских инициатив.

Напомним, в 20 школах Самары отремонтировали кабинеты цифровой образовательной среды и технологии, в пяти – спортивные залы, в 11 – кровлю, в четырех – фасад, в пяти – благоустроили территорию и установили спортивные площадки. Помимо этого, в 21 учреждении был сделан монтаж автоматических систем пожарной сигнализации и охранных сигнализаций.

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