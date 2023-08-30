Прямые авиарейсы запустят между Самарой и Ярославлем с 25 сентября

Выполнять рейсы между Самарой и Ярославлем будет авиакомпания «Азимут» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Этой осенью откроется прямое авиасообщение между Самарой и Ярославлем. Самолеты начнут летать по этому направлению с 25 сентября 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Туношна.

Выполнять рейсы между Самарой и Ярославлем будет авиакомпания «Азимут». Пассажиров будут перевозить на самолете Sukhoi Superjet. Запланированы по два рейса в неделю: по понедельникам и четвергам.

Согласно информации на сайте аэропорта Курумоч, из Самары самолеты будут отправляться в 20:05, прибытие в Ярославль — в 21:05. В обратном направлении — в 21:10 и в 00:10 соответственно. Время в пути составит около полутора часов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал