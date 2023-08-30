Офис всероссийского виртуального концертного зала появится в Самарской области

В сферу деятельности войдут мониторинг репертуара концертных программ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области создадут проектный офис всероссийского виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура». Его сделают на базе Самарской государственной филармонии. Соответствующий приказ минкульта региона опубликован на сайте правовой информации.

Директор филармонии должен будет в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу приказа утвердить состав проектного офиса. Отмечается, что офис является органом управления системой Виртуальных концертных залов в Самарской области.

Сотрудники должны будут выработать единый подход к деятельности, разработать и внедрить нормативную методическую документацию, взаимодействовать с государственными и муниципальными учреждениями.

Также в сферу деятельности войдут мониторинг репертуара концертных программ, определения их соответствия направленности в области академической музыки, разработка рекомендаций по формированию репертуара.

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