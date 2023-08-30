Дмитрий Азаров рассказал, на что добавят средств в бюджете Самарской области

Деньги выделят на ключевые направления социально-экономического развития Самарской области / Фото: Андрей Савельев

В среду, 30 августа 2023 года, состоялось пленарное заседание осенней сессии Самарской губернской думы. В нем принял участие губернатор Дмитрий Азаров. Главной темой мероприятия стало внесение изменений в бюджет региона.

— Сегодня мы вновь усиливаем социальную направленность бюджетных расходов — главным образом за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета, а также средств из дополнительных источников региональной казны, — отметил глава Самарской области.

Так, доходы областного бюджета планируется увеличить более чем на 3,4 млрд рублей за счет поступления налогов на доходы физлиц. Также предложено учесть поступления из федеральной казны: 2,084 млрд рублей в 2023-м и 669 млн рублей в 2024 году. Кроме того, предлагается перераспределить ранее зарезервированные средства.

Серьезную поддержку получит сфера здравоохранения — еще более 4 млрд рублей. Около 1 млрд рублей пойдет на содержание объектов здравоохранения, капремонт и оснащение междучреждений, на проектирование и строительство новых зданий. Еще 2 млрд рублей направят на зарплаты медикам. Почти 280 млн рублей дополнительно выделят на приобретение вакцин и лекарств.

На обеспечение детей-сирот комфортным жильем выделят 200 млн рублей. Еще 48 млн рублей направят на восстановление прав обманутых дольщиков. Дополнительный 71 млн пойдет на проектирование, строительство, реконструкцию и капремонт объектов ЖКХ. На благоустройства дворов и общественных пространств — 685 млн рублей. На проектирование и строительство учреждений среднего образования — 662 млн рублей.

На сохранение ОКН в 2023 году планируют направить 131 млн рублей. Еще 49 млн рублей, по словам Дмитрия Азарова, пойдут на восстановление после пожара доходного дома Челышева на ул. Красноармейской.

3,6 млрд рублей выделят на продолжение строительства метро в Самаре. 138 млн — на модернизацию трамваев; 98 млн — на услуги по организации регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам и строительство вокзалов; 80 млн — на создание портово-логистического хаба и обеспечение водных подходов к причалам. Более 1 млрд — на покупку новых трамваев и автобусов.

На поддержку сферы АПК — 524 млн рублей, на обеспечение жильем отдельных категорий граждан в сельской местности — 160 млн. На развитие сферы туризма — дополнительно 77 млн.

Депутаты единогласно приняли поправки в бюджет. Таким образом, доходы областной казны в 2023 году превысят 249 млрд рублей.

— Уверен, наша совместная работа по укреплению экономики региона, поддержке людей будет и в дальнейшем приносить свои плоды, в том числе в виде увеличения доходной части бюджета и ее направление на важные социально значимые проекты, — резюмировал Дмитрий Азаров.

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