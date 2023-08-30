В Самаре перекладку теплосетей завершат до середины сентября

Всего в 2023 году в Самаре охватили работами 18 участков теплосетей Фото: администрация Самары

В Самаре подходят к финишному этапу работы по перекладке теплосетей. В 2023 году работами охватили 18 участков. Особое внимание уделили теплосетям вблизи образовательных учреждений. Об этом сообщила городская администрация.

В преддверии нового учебного года ремонтные работы вблизи дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также учреждений профессионального и высшего образования должны быть закончены в первую очередь. Сейчас заделка вскрытий ведется на объектах, которые находятся возле школ и детских садов, а также проходят по их территории. Подготовить эти локации поручено до старта учебного года, а в идеале – 30 августа.

Полностью завершить модернизацию теплосетей должны до середины сентября. В настоящий момент на трех объектах идет сборка монтажной схемы, на двух полностью выполнены все работы, на остальных 13 участках подрядчики восстанавливают благоустройство. Специалисты заявляют, что перекладка труб не повлияет на пуск тепла.

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