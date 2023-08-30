В Самаре появится класс по обучению школьников работе с БПЛА

Новое направление обучения «Оператор БПЛА» откроет в Самаре фонд «Звезда и Лира» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Развитие беспилотной авиации сегодня является перспективной отраслью в сфере гражданского применения. Так, в Самаре фонд «Звезда и Лира» намерен открыть в сентябре новое направление обучения «Оператор БПЛА» для школьников от 10 до 18 лет. Об этом сообщили представители общественной организации.

Ученики после прохождения обучения смогут получить сертификат государственного образца. Все занятия будут бесплатны. Количество мест в классе ограничено - предусмотрено всего 10 человек. Общая продолжительность программы составит 140 часов. Занятия будут проводиться в несколько смен.

Перспективы для операторов БПЛА весьма широки - их работа будет востребована в аграрной сфере, архитектуре, проектировании и даже как отдельный вид спорта. Время, проводимое детьми перед компьютерами и телефонами, можно использовать куда полезнее благодаря участию в данном обучающем курсе.

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