Благотворительный аукцион в поддержку бойцов СВО организуют в Самаре

На благотворительном аукционе можно будет приобрести уникальные картины местных художников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в понедельник, 4 сентября, состоится благотворительный аукцион «В поддержку бойцов специальной военной операции». Организаторами мероприятия выступают ОКСФ «Звезда и Лира» и региональный «Союз художников России».

В рамках события будут представлены произведения художников Самарской области. На благотворительном аукционе можно будет приобрести уникальные и красивые картины. Все собранные средства пойдут на помощь участникам СВО, которые рискуют своей жизнью для общей безопасности и мира.

Аукцион – это шанс не только получить прекрасное произведение искусства, но и сделать действительно важное и полезное дело. Начало мероприятия запланировано на 18:00. Оно пройдет в колонном зале Самарского академического театра оперы и балета им. Шостаковича.

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