В Самаре в парке Мира открыли памятник медикам

Скульптурная композиция включает в себя пять фигур медиков разных поколений / Фото: Юлия Рубцова

В среду, 30 августа 2023 года, в Самаре торжественно открыли новый памятник, посвященный медицинским работникам. Скульптурную композицию «Наследие и Наставничество» разместили в парке Мира, неподалеку от Клиник СамГМУ. В мероприятии приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, спикер губдумы Геннадий Котельников, медики, общественники, меценаты.

Автором памятника выступил известный скульптор Карэн Саркисов. Скульптурная композиция включает в себя пять фигур медиков разных поколений: земский врач, военный врач времен Великой Отечественной войны, врач времен пандемии коронавируса, медсестра — сестра милосердия и студент-медик. На фронтальной стороне постамента размещена раскрытая книга. В ней — слова о медицинской профессии и призвании. Отметим, памятник установили за счет внебюджетных средств — на деньги, которые собрали сами медики, благотворители и жители региона.

По словам Дмитрия Азарова, скульптурная композиции символизирует связь поколений. Она увековечивает подвиг медиков Великой Отечественной войны и подвиг современников, тех, кто боролся с COVID-19, стоит на страже здоровья земляков и участвует в СВО.

— Наследие и наставничество — это святые понятия для здравоохранения. Этот памятник посвящен ангелам-хранителям в белых халатах, людям, которые верны своему долгу, своей клятве. Которые приходят на помощь всегда, когда эта помощь нужна. Которые помогают сегодня нашим бойцам-защитникам и спасают жизни, — отметил губернатор.

После открытия памятника глава региона пообщался с ветеранами здравоохранения и со студентами-медиками. Будущим врачам он пожелал успехов в новом учебном году.

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