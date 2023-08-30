Группа «Чайф» выступит на Дне города в Самаре

Группа "Чайф" станет хедлайнером концерта в честь Дня города в Самаре / Фото: vk.com/chaifru

Глава Самары Елена Лапушкина раскрыла подробности празднования Дня города в 2023 году. Поздравить областную столицу с 437-м днем рождения приедет группа «Чайф». Об этом мэр рассказала на площадке ЦУР Самарской области.

- Разработали программу, направленную на сохранение духовных, культурных ценностей. Будет масса мероприятий в ДК, библиотеках, запланированы экскурсии. Во дворах будут устроены праздники для соседей, - поделилась Елена Лапушкина.

В воскресенье, 10 сентября 2023 года, в Самаре в честь Дня города устроят концерт. На нем выступит известная российская рок-группа «Чайф». Не обойдется праздник и без салюта. Глава города пообещала, что он обязательно будет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал