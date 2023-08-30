В Самаре финансирование продления ул. Авроры сократили на 377 млн рублей

Ул. Авроры продлят от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой Фото: Google. Карты.

В Самаре урезали финансирование работ по продлению улицы Авроры. Министерство транспорта и автодорог региона сократило расходы на 377 млн рублей. Такое решение принято пока на период 2023 года.

Сам объект планируют сдать в эксплуатацию в 2025 году. Улицу Авроры продлят от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. После этого ее протяженность составит 5,4 км. Новую дорогу сделают четырехполосной. Также в проекте запланировано сооружение на ней двух путепроводов и кольцевого пересечения. Стоимость работ оценивается в 8,6 млрд рублей (включая федеральное финансирование).

Из проекта областной программы о развитии транспортной системы следует, что в дальнейшем финансирование планируют восстановить за счет средств, выделенных на строительство второго этапа магистрали «Центральная».

Напомним, ранее стало известно, что на компенсацию жилья тем горожанам, чьи дома проходят в месте строительства дороги, выделят около 60 млн рублей. Выплаты будут сделаны до конца 2023 года.

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