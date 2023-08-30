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НовостиПроисшествия30 августа 2023 17:33

В Самарской области бывший завотделением больницы попался на взятке топливом

Врача Нефтегорской ЦРБ ждет суд из-за «продажи» больничного за 120 литров дизельного топлива
Анастасия ФИЛАТОВА
Взяткодатель взамен на справку заправил автомобиль медика на 6,7 тысячи рублей

Взяткодатель взамен на справку заправил автомобиль медика на 6,7 тысячи рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области скоро предстанет перед судом бывший заведующий хирургическим отделением Нефтегорской ЦРБ. Его обвиняют в мелком взяточничестве. Соблазнили медика не деньгами, а топливом. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в марте 2023 года к завотделением обратился местный житель. Он попросил оформить ему фиктивный лист нетрудоспособности. Взамен он предложил вознаграждение — 120 литров дизельного топлива. Врач согласился. Он сделал мужчине необходимую справку. Тот в ответ заправил личный автомобиль медика на 6,7 тысячи рублей.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела. Материалы передали на рассмотрение в Нефтегорский районный суд. Бывшему завотделением больницы может грозить штраф до 200 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до 1 года.

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