В Самарской области бывший завотделением больницы попался на взятке топливом

Взяткодатель взамен на справку заправил автомобиль медика на 6,7 тысячи рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области скоро предстанет перед судом бывший заведующий хирургическим отделением Нефтегорской ЦРБ. Его обвиняют в мелком взяточничестве. Соблазнили медика не деньгами, а топливом. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в марте 2023 года к завотделением обратился местный житель. Он попросил оформить ему фиктивный лист нетрудоспособности. Взамен он предложил вознаграждение — 120 литров дизельного топлива. Врач согласился. Он сделал мужчине необходимую справку. Тот в ответ заправил личный автомобиль медика на 6,7 тысячи рублей.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела. Материалы передали на рассмотрение в Нефтегорский районный суд. Бывшему завотделением больницы может грозить штраф до 200 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до 1 года.

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