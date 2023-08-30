В Самаре на стройплощадке автокран встал на дыбы

По предварительным данным, происшествие обошлось без пострадавших / Фото: Даниил Моисеенко / samara.dtp.official

В среду, 30 августа 2023 года, в Красноглинском районе Самары произошло ЧП. На одной из стройплощадок на Московском шоссе упал автокран. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По словам горожан, тяжелая техника встала на дыбы. В воздух взлетела передняя часть автомобиля. Что стало причиной падения автокрана, пока неизвестно. Интернет-пользователи, среди которых оказались люди, работавшие ранее на этой технике, высказывают две версии. Либо под машиной просел грунт, либо оказался слишком тяжел поднятый краном вес.

- Автокран упал вместе с крановщиком, но все живы. Под его опорной лапой сломалась плита, - написал в соцсетях один из свидетелей происшествия.

Самарцы, которые живут неподалеку от этого места, говорят, что не впервые наблюдают подобный инцидент. По их словам, за время стройки уже были такие случаи. Они, по предварительным данным, обходились без пострадавших и какого-либо серьезного урона.

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