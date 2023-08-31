В Красноглинском районе Самары ночью 31 августа полыхал деревянный дачный дом

Горело неэксплуатируемое строение в СДТ "Железнодорожник" Фото: скриншот видео

В ночь на четверг, 31 августа 2023 года, около микрорайона Крутые Ключи в Красноглинском районе Самары произошел пожар. Неподалеку от железнодорожного переезда загорелся деревянный дом. Очевидцы поделились в соцсетях кадрами с места происшествия.

— Вызов на пульт дежурного поступил в 01:19. В СДТ «Железнодорожник», массив 23, напротив дома № 45 по улице Мира горело неэксплуатируемое дачное строение. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На место происшествия выезжали восемь человек и две единицы техники. Они локализовали возгорание в 01:39, а потушили спустя еще несколько минут — в 01:47. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Из-за чего вспыхнул огонь, пока не ясно. В настоящее время специалисты устанавливают причину ЧП.

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