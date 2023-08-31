В Самарской области 2 торговые сети добровольно ограничат цены на ряд продуктов

Ограничат цены на хлеб, молоко, овощи "борщевого набора", яйца и др. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ряд продуктов станут доступнее для жителей Самарской области. Две тольяттинские торговые сети решили заморозить цены на социально значимые товары. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС.

— Около 30 торговых сетей из 25 регионов России приняли на себя добровольные обязательства по ограничению собственных наценок на уровне не более 5% от закупочной цены на отдельные категории товаров. Среди них: торговые сети «Миндаль» и «Пеликан» из Тольятти, — говорится в сообщении ведомства.

Так, ограничат цены на хлеб, молоко, овощи «борщевого набора», сахар, птицу, яйца, замороженную рыбу, сыр, крупы, детское питание, средства гигиены, батарейки и др. В ФАС считают, что подобные меры позволят повысить доступность этих товаров для жителей. В антимонопольном органе заявили, что проконтролируют исполнение обязательств, которые добровольно взяли на себя региональные торговые сети.

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