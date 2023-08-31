Дмитрий Азаров встретился с самарскими участниками конкурса «Лидеры России»

Глава региона пообщался с самарскими управленцами и пожелал им успехов / Фото: Светлана Осьмачкина

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с победителями регионального этапа пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России». Вместе они обсудили предложения по развитию отрасли культуры, поступившие по итогам отборочного задания.

— Вы прошли очень серьезный конкурсный отбор. Это еще раз говорит о том, что активных людей в нашем регионе очень и очень много. Это, конечно, главный драйвер развития Самарской области, дающий нам право по всем направлениям претендовать на лидерские позиции, — отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, в конце июля Дмитрий Азаров, который выступает одним из наставников конкурса, дал участникам задание: подготовить решения и предложения по повышению кадрового потенциала в муниципальных учреждениях культуры. Команда, набравшая самые высокие баллы, попала на личную встречу с главой региона. В ее составе — представители органов госвласти и ведомств, банковского сектора, вузов, бизнеса.

Так, команда победителей подготовила проект по организации экосистемы в сфере культуры Самарской области. Речь идет о внедрении IT-платформы под управлением регоператора на основе кластерного объединения территорий. Также среди предложений: привлечение в отрасль молодых специалистов, оптимизация кадровых процессов, сотрудничество культурных учреждений и предпринимателей.

— Есть идеи, которые можно было бы в дальнейшем доработать и использовать. Давайте вместе это сделаем, — сказал Дмитрий Азаров.

Также губернатор отдельно отметил идею о создании сервиса, который отражал бы в режиме реального времени загрузку учреждений культуры, расписание занятости объектов, отдельных пространств. Эта информация была бы полезна креативным людям, которые хотели бы провести там какое-нибудь событие.

Финалы конкурса в федеральных округах пройдут с сентября по декабрь. Потом — суперфинал. По решению Дмитрия Азарова для самарских участников организуют дополнительную подготовку.

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