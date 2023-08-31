Африканская чума свиней добралась до еще одного района Самарской области

Карантин из-за АЧС ввели под Тольятти Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области ввели карантин из-за африканской чумы свиней еще в одном районе. Ограничительные меры до настоящего момента действовали только в Красноярском районе. С 30 августа 2023 года карантин ввели и в Ставропольском районе. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте регионального кабмина.

В некоторых районах губернии зафиксировали АЧС - неизлечимую вирусную болезнь домашних и диких свиней. Во избежание распространения заболевания там был введен ряд запретов. Так, на инфицированных территориях нельзя заготавливать мясо дикого кабана и чучела. Также запрещена заготовка кормов и подстилочного материала для свиней. Жителям районов необходимо исключить охоту, кроме охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.

Самарцев призывают сообщать о случаях заболевания или падежа свиней, а также ежедневно осматривать животных, проводить термическую обработку кормов, вести борьбу с грызунами. Жителям Самарской области не рекомендуют покупать живых свиней и мясо на стихийных рынках и без ветеринарных сопроводительных документов.

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