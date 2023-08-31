В Самаре на форуме «Сообщество» обсудили готовность региона к ЕДГ

Подготовку Самарской области к выборам обсудили в рамках круглого стола Фото: правительство Самарской области

С 29 по 30 августа в Самаре проходил крупный форум Общественной палаты РФ «Сообщество». Там руководители общественных штабов и эксперты независимого общественного мониторинга провели круглый стол. Как сообщает пресс-служба НОМ, на нем обсудили готовность к Единому дню голосования (ЕДГ) самарского общественного штаба по наблюдению за выборами.

На каждом избирательном участке в Самарской области будут задействованы как минимум по два общественных наблюдателя. С ними будет держаться постоянная связь. Член ОП региона Павел Покровский во время обсуждения подготовки к ЕДГ заметил, что состав наблюдательского корпуса значительно помолодел.

— Как и в прошлые годы к мониторингу выборов мы будем привлекать студентов юридических специальностей. Для молодежи региона эта практика интересна, — также рассказал о планах по подготовке к ЕДГ профессор Самарского университета Виктор Полянский. Он подчеркнул, что штаб, созданный на плюралистичной основе, работает открыто.

Напомним, в этом году в Самарской области будут выбирать нового губернатора. Голосование продлится три дня — с 8 по 10 сентября.

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