Самара заняла третье место среди самых красивых летних городов России

Самару выбрали в качестве самого летнего города-курорта 16,67%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис бронирования отелей и квартир провел опрос и выяснил, какой город был в этом году самым красивым, ярким и летним. Судя по результатам опроса, Самара заняла третье место.

По данным на 31 августа, возглавил рейтинг Сочи, за него отдали голоса 33,5% россиян. На втором месте оказалась Ялта, набравшая 33,33% голосов. А Самару выбрали в качестве самого летнего города-курорта 16,67%.

Также в пятерку рейтинга вошли Казань, за которую проголосовали 12,5% участников опроса и Кисловодск, доставшемуся 8,33% голосов. Еще 4,17% назвали красивым и ярким городом Светлогорск.

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