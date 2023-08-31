В Самаре отремонтируют поликлинику на Мехзаводе

Здание было построено в 1968 году и уже давно устарело / Фото: Единая Россия

В Самаре в ближайшее время начнется ремонт поликлиники в поселке Мехзавод. В порядок приведут здание, построенное еще в 1968 году. Проектная документация уже готова и одобрена.

Вопрос о необходимости капремонта и увеличения площадей Самарской городской больницы № 7 назрел уже давно. Решение по территории бывшей детской поликлиники СГБ-7 получило одобрение в конце 2022 года. На этом участке планируется построить новый корпус амбулаторно-поликлинического отделения № 2. После его запуска старое здание отдадут под капитальный ремонт.

Минздрав и Минстрой Самарской области, а также департамент градостроительства подготовили необходимую проектно-сметную документацию, но из-за отсутствия финансирования модернизацию пришлось временно приостановить. В последнее время местные жители стали все чаще жаловаться на устаревшее здание. Их негодование разделяет и главврач больницы № 7, координатор партпроекта «Единой России» - «Здоровое будущее» Анна Дубасова.

- Вместе со всеми жителями Красноглинского района и поселка Мехзавод тоже жду, когда начнется реконструкция поликлиники № 2 СГБ-7. Еще раз связались с Минздравом. Вся проектно-сметная документация готова и одобрена, ждем финансирования, - написала Анна Дубасова под постом в соцсетях.

Она выразила надежду, что работы на площадке стартуют в самое ближайшее время.

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