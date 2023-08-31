В Самаре 1 сентября откроется книжная выставка «Лев Толстой. Воспоминания»

Выставка будет работать в универсальной научной библиотеке до 30 сентября 2023 года / Фото: vk.com/sounb63

В Самаре 1 сентября свои двери для посетителей распахнет книжная выставка «Лев Толстой. Воспоминания». Культурное мероприятие состоится в областной универсальной научной библиотеке на проспекте Ленина. Об этом сообщили представители регионального Минкульта.

Толстовское литературное наследие собрано и прокомментировано с исключительной тщательностью. Однако особо интересно узнать сами мысли писателя. На выставке будут широко представлены мемуары Льва Толстого и дневники его современников: членов семьи, литераторов, общественных деятелей.

– Каждая строка кумира нашей литературы на учете у специалистов-толстоведов. Поэтому, на наш взгляд, значительным подспорьем для понимания творчества писателя, его взглядов, да и самой судьбы станут дневники близких ему людей, – делятся замыслом книжной экспозиции организаторы.

Выставка продлится до 30 сентября 2023 года в зале выдачи литературы, где каждую книгу можно будет взять для чтения.

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