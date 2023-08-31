Мужчина погиб в полыхающей машине «Жигули» после ДТП с «Газелью» в Тольятти

Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В четверг, 31 августа 2023 года, поздним вечером в городе Тольятти Самарской области произошло ДТП, в результате которого загорелись транспортные средства. В 20:15 произошло попутное столкновение автомобиля «ВАЗ-2107» и «Газели».

— На Обводном шоссе 50 ст1 в результате столкновения сгорели автомобили и погиб мужчина из «Жигулей», личность погибшего сейчас устанавливается, — сообщили «КП-Самара» в ГУ МЧС по Самарской области.

В 20:45 была объявлена ликвидация загорания. В тушении транспортных средств участвовали девять чел и две АЦ, а также восемь человек и два автомобиля спасателей. Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.

В соцсетях распространилась информация, что якобы в отечественной легковушки находилась молодая пара и два человека погибли. Однако в региональном МЧС это опровергли. По данным ведомства, других пострадавших нет.