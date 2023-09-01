Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 сентября 2023 5:48

В Самаре пройдет аукцион о КРТ жилой застройки Октябрьского района

Открытый по составу участников аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории будет проводиться 26 сентября
Ирина СИНЕГУБОВА
Все желающие могут подать заявку с 30 августа по 22 сентября.

Все желающие могут подать заявку с 30 августа по 22 сентября.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре объявили аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки, которая находится в границах улиц Революционной, Корабельной, Третьего проезда и Артемовской в Октябрьском районе. Соответствующее извещение опубликовано на сайте городской администрации.

Общая площадь территории составляет 17 800 кв. м. Открытый по составу участников аукцион будет проводиться 26 сентября в 11:00 на ул. Галактионовской, 132 (кабинет 308).

Участников будут регистрировать с 10:30 до 10:55.

Все желающие могут подать заявку в письменной форме организатору аукциона либо лично в рабочие дни с 30 августа по 22 сентября в кабинет 415, либо почтовой связью, курьерской доставкой, по электронной почте в виде заверенных электронной подписью заявителя скан-документов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал