Мастер-класс режиссера Дружинина пройдет в Самарском институте культуры

Владислав Дружинин поставил более 60-ти спектаклей. Фото: СГИК

В Самару 21 сентября для проведения мастер-класса приедет режиссер, хореограф, драматург и педагог высшей театральной школы Владислав Дружинин. Он поможет студентам института культуры разобраться в специфике режиссуры современного искусства эстрады.

— Владислав Дружинин поставил более 60-ти спектаклей, в их числе драматические, балетные, оперные постановки и мюзикл «Джордано» с Валерием Леонтьевым и Ларисой Долиной в главных ролях, — рассказали в пресс-службе СГИК.

В картинах и спектаклях режиссера играют известные отечественные и зарубежные актеры. Встреча организована в рамках сотрудничества с музыкальной академией Ларисы Долиной при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Мастер-класс пройдет 21 сентября в 15:00 в актовом зале СГИК. Для входа требуется регистрация.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал