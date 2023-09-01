В Самаре сильно подорожали цены на такси 1 сентября

Заказов было больше, чем свободных машин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В День знаний, 1 сентября 2023 года, жителей Самары удивили резко выросшие цены на такси. Доехать с детьми на праздничные линейки в школы для некоторых стоило в 600-800 рублей.

Так, в одном из приложений такси с утра индекс спроса в Промышленном районе достиг максимального красного цвета. Как объяснялось в самом приложении, система подняла цену еще выше, чтобы привлечь в район свободных водителей.

А в Ленинском районе индекс спроса был оранжевым. Что означало уже меньшую, но тоже большую накрутку в цене, так как заказов было больше, чем свободных машин. В этих районах цена на такси сегодня колебалась от 500 до 800 рублей, в зависимости от мест назначения по городу.

А в другом сервисе такси, цена за внутригородские поездки была установлена в размере 450 рублей. Это означало, что вызвать такси за 200-300 рублей в любом случае не получилось бы.

Ранее "Комсомолка" рассказывала о лайфхаках, которые помогут сэкономить на такси во время сентябрьской суматохи. Например, пики заказов в эти дни приходятся на 7.30, 8.00 и 10 утра — старайтесь вызывать такси на 15 минут раньше или позже этого времени, цена будет ниже.

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