В Самаре из-за коммунальной аварии затопило частный сектор и детский сад

Частный сектор в Промышленном районе затопило Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Днем, 1 сентября 2023 года, в Самаре в частном секторе в Промышленном районе произошла крупная коммунальная авария. Из-за прорыва на трубопроводе на улице Сокольнической затопило приусадебные участки местных жителей. О последствиях ЧП «КП-Самара» рассказали жители частного сектора.

- Вода плотным потоком льется по улицам, заходит на участки. У некоторых уже затопило не только огород, но и дома, - рассказала журналистам пострадавшая.

По словам очевидцев, вода стремительно двигалась по склону в сторону улицы Матросова и уже через час достигла детского сада №110. К счастью, существенных подтоплений удалось избежать – сотрудники РКС-Самара вовремя отключили воду и предотвратили ЧП.

- Рабочие отключили водоснабжение и задействовали резервный канал для подачи воды в жилые дома. В настоящее время специалисты выясняют причины утечки и принимают решение о дальнейших действиях, - сообщили «Комсомолке» в РКС-Самара.