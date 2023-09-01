Самарцам рассказали, какая погода будет 2 и 3 сентября 2023 года

Специалисты рассказали о погоде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, какая погода их ждет в первые выходные дни осени. Температура воздуха повысится.

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», в субботу в Самаре ожидается облачная погода, температура воздуха поднимется до +24 градусов. Скорость ветра составит 2,5 метров в секунду. В воскресенье, 3 сентября, также ожидается областная погода. Утром температура воздуха достигнет +12 градусов, днем воздух прогреется до +24 градусов, а вечером опустится до +16 градусов.

Специалисты отмечают, что самая теплая погода будет в Ростове-на-Дону, температура воздуха повысится до +28…+32 градусов. Прохладнее всего будет в Екатеринбурге, Перми и Челябинске.