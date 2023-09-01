В новом сезоне тревел-шоу Регина Тодоренко и Тимур Родригез посетили Самару

Тимур Родригез и Регина Тодоренко отправляются в путешествие в Самару. / Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»

На телеканале «Пятница» стартовал второй сезон популярного тревел-шоу «Руссо Экспрессо». В новом выпуске Регина Тодоренко и Тимур Родригез остановились в Самаре. Они пытались выяснить, где жить круче – в самом центре или в пригородных районах.

По правилам реалити один из ведущих будет жить в Самаре на суточные, а другой на деньги редакции. Регина изучит центр города вдоль и поперек. Она узнает, почему Самара считается космической столицей, прокатится по самой короткой подземке и даже займется танцами на пилоне под руководством 55-летней самарчанки. Тимур же познакомится с жизнью вне мегаполиса, отправившись в путешествие по городам Самарской области. По словам ведущего, именно там с особым трепетом относятся к старым русским традициям.

Подробности путешествия Тимура Родригеза и Регины Тодоренко можно узнать в выпуске «Руссо Экспрессо» из Самары. Его премьера состоится 2 сентября в 10:00.

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