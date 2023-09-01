В Самарской области подготовят кадры для отрасли беспилотной авиации

Компания уже предоставила выбранным учебным учреждениям по семь учебных летательных аппаратов. Фото: минэкономразвития Самарской области

В Самарской области начала действовать новая программа подготовки кадров для отрасли беспилотных авиационных систем. Правительство региона и компания «Транспорт будущего» подписали соглашение и вместе запускают обучение специалистов на базе профильных лицеев.

Занятия по БПЛА начнутся уже 1 сентября в Самарском международном аэрокосмическом лицее, Самарском лицее информационных технологий и тольяттинском лицее № 19. Компания уже предоставила им по семь учебных летательных аппаратов и в дальнейшем поможет в создании программы обучения.

— Беспилотные системы уверенно входят в нашу жизнь, в том числе в гражданской сфере. Благодаря новой программе, ребята смогут одними из первых экспериментировать, пробовать оборудование и работать над новым проектом, — сказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

На начальном этапе преподавателей проконсультируют профессиональные операторы. Они проведут несколько мастер-классов в течение учебного года. Напомним, что компания «Транспорт будущего» строит завод по выпуску беспилотных авиационных систем на территории ОЭЗ «Тольятти».

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