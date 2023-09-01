В Тольятти открыли самую большую в регионе школу на 1600 мест

Новая школа в 2023 году приняла 303 первоклассника Фото: правительство Самарской области

В Самарской области в День знаний, 1 сентября 2023 года, открыли самую большую в регионе школу. Образовательный центр «Галактика» на 1600 мест заработал в Автозаводском районе Тольятти. В торжественной линейке принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

– Сегодня в первый раз открыла свои двери новая школа – образовательный центр «Галактика». Галактика знаний, творчества и, я уверен, успеха. Здесь есть все для того, чтобы ребенок получал знания высокого уровня, – отметил глава региона.

В новой школе – 64 класса. Каждый оборудован интерактивной техникой и автоматизированными местами как для школьников, так и для учителей. Также там есть компьютерные классы и лаборатории для экспериментов и дополнительного образования. Есть информационно-библиотечный центр, телестудия, два больших игровых зала, тренажерный и гимнастический залы, бассейн на 25 метров, актовый зал на тысячу мест и две столовые.

Кроме того, в учебном заведении обустроили футбольное поле, площадки для занятий баскетболом и волейболом, теннисный корт, яму для прыжков в длину, беговые дорожки и др. Создан в образовательном центре и собственный интерактивный музей. Мультимедийные экспозиции рассказывают об истории Тольятти, Самарской области и страны. Отдельное внимание уделено событиям Великой Отечественной войны и героям СВО.

В этом году за парты новой школы сели 303 первоклассника. Дмитрий Азаров отметил, что в учебном заведении подобрался высококлассный педагогический коллектив. Он уверен, что учителя поведут детей к новым знаниям уверенной рукой. Губернатор осмотрел образовательный центр, оценил его возможности и пообщался с учениками.

– Очень рад, что учеба у вас начинается в такой прекрасной и замечательной школе. Вы еще с ней поближе познакомитесь и сами увидите, какая она красивая, комфортная, насколько здесь интересно учиться, заниматься творчеством и спортом, – сказал ребятам глава региона.

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