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НовостиОбщество1 сентября 2023 13:10

Особый противопожарный режим будет действовать в Самаре до 31 октября

Он предусматривает ряд запретов на использование огня
Анастасия ПИГИНА
В период особого противопожарного режима жители области должны соблюдать ряд правил.

В период особого противопожарного режима жители области должны соблюдать ряд правил.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До 31 октября 2023 года на территории Самары будет действовать особый противопожарный режим. В этот период жители области должны соблюдать ряд правил, сообщает пресс-служба городской администрации.

В период действия особого режима всем жителям и гостям Самары запрещено: разводить костры; использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных мест; сжигать мусор, в том числе на территориях организаций, приусадебных, садовых и дачных участков. Запрет будет распространяться и на запуск неуправляемых воздушных фонариков. За игнорирование правил пожарной безопасности нарушителям полагаются штрафы.

Специалисты напоминают, что при установлении 4 и 5 классов пожарной опасности сохраняется запрет на посещение лесов, а также на проведение работ, связанных с разведением огня на участках, непосредственно примыкающих к лесам.

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