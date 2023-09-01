В Самаре на городские маршруты выпустили 50 новых автобусов

Новые автобусы передали Самаре. Фото: Юлия Рубцова.

Городскому округу Самара передали 50 новых автобусов. Торжественная церемония состоялась в пятницу, 1 сентября 2023 года.

Парк общественного транспорта удается обновлять в том числе благодаря федеральному гранту за эффективное региональное управление. Региональные власти направили фокус внимания на улучшение работы общественного транспорта. 50 новых автобусов передали областному центру в начале осени.

- Такую поддержку мы оказываем общественным перевозкам в муниципалитетах. Понимаем, что это зона ответственности, конечно, местной власти, но понимаем при этом, насколько это важно и актуально. Такую помощь будем оказывать и впредь, - заявил глава региона.

Новые автобусы планируют использовать на дальние маршруты. В первую очередь, их направят в Красноглинский и Куйбышевский районы, откуда поступало много обращений местных жителей. Часть автобусов уже вышла на маршруты в Красноглинском районе. Новый транспорт оборудован для перевозки маломобильных горожан и оснащен системами видеонаблюдения, информирования, ГЛОНАСС и кондиционерами. По словам губернатора, до конца года в регионы планируют передать 309 новых автобусов.

Напомним, ранее 58 автобусов уже поступили в Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Кинель, Отрадный, Похвистнево, Похвистневский район.