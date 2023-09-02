В Самарской области «Гранта» вылетела в кювет и опрокинулась на крышу

Водитель не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В пятницу, 1 сентября 2023 года, на 6 км трассы Левашовка — Климовка в Шигонском районе произошло серьезное ДТП. В 17:45 там улетела в кювет «Лада Гранта» с номерами Ульяновской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, за рулем отечественной легковушки находился 34-летний мужчина. Он двигался со стороны села Климовка в направлении села Левашовка. В пути автомобилист не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет. Там машина опрокинулась на крышу.

В результате ДТП пострадал один человек — водитель «Гранты». Его госпитализировали в ближайшую больницу. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.

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