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НовостиПроисшествия2 сентября 2023 11:38

Жительница Самары получила выплату в 665 тысяч рублей на выдуманного ребенка

Самарчанка придумала историю с рождением ребенка и незаконно получила социальную выплату
Анастасия ФИЛАТОВА
Женщина обманула государство и стала фигуранткой дела о мошенничестве

Женщина обманула государство и стала фигуранткой дела о мошенничестве

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница стала фигуранткой уголовного дела. Его заподозрили в мошенничестве при получении социальных выплат — она придумала историю с рождением ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, в 2021 году самарчанка обратилась в отделение ЗАГСа и заявила, что 1 января у нее родилась дочь. Она сообщила, что родила девочку сама, без медпомощи и вне больницы. Через некоторое время женщине выдали свидетельство о рождении, после чего она обратилась в управление соцзащиты населения для получения мер поддержки по нацпроекту «Демография». В итоге злоумышленница получила выплату на сумму более 665 тысяч рублей.

О махинациях самарчанки стало известно правоохранителям. Они возбудили уголовное дело. Сейчас ведется следствие.

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