Жительница Самары получила выплату в 665 тысяч рублей на выдуманного ребенка

Женщина обманула государство и стала фигуранткой дела о мошенничестве
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре местная жительница стала фигуранткой уголовного дела. Его заподозрили в мошенничестве при получении социальных выплат — она придумала историю с рождением ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.
По версии следствия, в 2021 году самарчанка обратилась в отделение ЗАГСа и заявила, что 1 января у нее родилась дочь. Она сообщила, что родила девочку сама, без медпомощи и вне больницы. Через некоторое время женщине выдали свидетельство о рождении, после чего она обратилась в управление соцзащиты населения для получения мер поддержки по нацпроекту «Демография». В итоге злоумышленница получила выплату на сумму более 665 тысяч рублей.
О махинациях самарчанки стало известно правоохранителям. Они возбудили уголовное дело. Сейчас ведется следствие.
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