Сначала трогал ноги, потом схватил за грудь: в Самаре мигрант домогался до девушки в автобусе

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента с участием студентки колледжа и пассажира автобуса № 41 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре правоохранители разбираются в инциденте, который произошел 1 сентября 2023 года в салоне автобуса № 41. Студентка колледжа сообщила, что во время поездки до нее домогался мужчина, похожий на иностранца. Девушка успела заснять его на видео.

- Ехала с колледжа на автобусе № 41. Мужчина неславянской внешности начал до меня домогаться. Сначала трогал ноги, а потом схватил за грудь. Он заблокировал мне пространство между проходом и сиденьем, не давая выйти, - написала несовершеннолетняя в соцсетях.

По словам девушки, она начала кричать и просить ее отпустить, но ни мужчина, ни другие пассажиры автобуса на это никак не отреагировали. Тогда она включила камеру на телефоне и начала снимать мужчину на телефон. Тот сразу же поспешил ретироваться, прикрывая лицо. Вышел он на остановке «Станция метро «Победа».

Историей уже заинтересовались правоохранители. Как пишет Волга Ньюс, в СУ СК по Самарской области организовали по факту случившегося проверку. Ее проводят по признакам преступления, предусмотренного статьей 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Ее санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы.

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