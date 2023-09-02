Три человека пострадали в ДТП с двумя «Приорами» в Тольятти 2 сентября

Легковушки получили серьезные механические повреждения / Фото: Происшествия Тольятти

Вечером в субботу, 2 сентября 2023 года, на пересечении улиц Полякова и Офицерской в Тольятти произошло серьезное ДТП. Там столкнулись два автомобиля «Лада Приора». К сожалению, без пострадавших не обошлось.

— По предварительным данным сотрудников ГИБДД, 38-летний водитель «Приоры» при включении зеленого сигнала светофора не зал завершить маневр другой «Приоре», за рулем которой находился 22-летний молодой человек, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадали три человека, в том числе 17-летняя девушка — пассажирка одной из машин. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.

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