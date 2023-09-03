Самарчанка пыталась устроиться на работу и потеряла 35 тысяч рублей

Женщина лишилась денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница стала жертвой мошенников при устройстве на работу. Горожанка потеряла крупную сумму.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевшая пыталась устроиться на работу и нашла объявление о несложной работе. Соискательнице предлагали получать деньги за проставление высоких оценок товарам в одном из приложений. Горожанка перешла по указанной ссылке, ввела свои личный данные в анкету.

Также самарчанка выполнила все условия и провела несколько дней в ожидании одобрения заявки, но получила сообщение, что неизвестные пытаются оформить на нее кредит и потеряла 35 тысяч рублей. В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий.