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НовостиПроисшествия3 сентября 2023 6:35

Самарчанка пыталась устроиться на работу и потеряла 35 тысяч рублей

Жительница Самары стала жертвой мошенников при устройстве на работу
Алена ПРОВКИНА
Женщина лишилась денег

Женщина лишилась денег

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница стала жертвой мошенников при устройстве на работу. Горожанка потеряла крупную сумму.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевшая пыталась устроиться на работу и нашла объявление о несложной работе. Соискательнице предлагали получать деньги за проставление высоких оценок товарам в одном из приложений. Горожанка перешла по указанной ссылке, ввела свои личный данные в анкету.

Также самарчанка выполнила все условия и провела несколько дней в ожидании одобрения заявки, но получила сообщение, что неизвестные пытаются оформить на нее кредит и потеряла 35 тысяч рублей. В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий.