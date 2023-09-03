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НовостиОбщество3 сентября 2023 8:37

В Самаре многие горожане не получают дополнительные выплаты по больничным листам

Специалисты провели опрос среди населения
Алена ПРОВКИНА
Многие горожане не получают дополнительные выплаты по больничным листам

Многие горожане не получают дополнительные выплаты по больничным листам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие местные жители не получают дополнительные выплаты по больничным листам. Некоторым сотрудникам невыгодно болеть.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, доплаты сверх выплат по листам временной нетрудоспособности – редкость для бизнеса в областной столице. У 7 из 10 работодателей они отсутствуют. 7% компаний сотрудникам, ушедшим на больничный, доплачивают до среднего заработка. Еще 4% компаний доплачивают до фактического заработка. Только в 1 из 100 компаний доплачивают до полного оклада.

При этом, 1% работодателей ввели в практику фиксированную выплату сверх больничного листа.