В Самаре многие горожане не получают дополнительные выплаты по больничным листам

Многие горожане не получают дополнительные выплаты по больничным листам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие местные жители не получают дополнительные выплаты по больничным листам. Некоторым сотрудникам невыгодно болеть.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, доплаты сверх выплат по листам временной нетрудоспособности – редкость для бизнеса в областной столице. У 7 из 10 работодателей они отсутствуют. 7% компаний сотрудникам, ушедшим на больничный, доплачивают до среднего заработка. Еще 4% компаний доплачивают до фактического заработка. Только в 1 из 100 компаний доплачивают до полного оклада.

При этом, 1% работодателей ввели в практику фиксированную выплату сверх больничного листа.