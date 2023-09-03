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НовостиПроисшествия3 сентября 2023 11:19

В Самаре пострадали 4 человека из-за аварии в Кировском районе

Самарец на скорости врезался в легковушку
Алена ПРОВКИНА
Пострадавших доставили в больницу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Пострадавших доставили в больницу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Кировском районе Самары местный житель на скорости врезался в легковой автомобиль. Мужчина выехал на полосу встречного движения.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 50-летний водитель автомобиля «Lada Kalina» ехал по Волжскому шоссе. Во время движения при повороте на улицу Стадионную автолюбитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Lada Niva» под управлением 47-летнего водителя. Из-за столкновения пострадали 4 человека.

Двух водителей госпитализировали в медицинское учреждение. Также двух пассажиров автомобиля «Lada Niva» - 37-летняя женщина и 54-летний мужчина. Им назначили амбулаторное лечение.