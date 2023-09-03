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НовостиОбщество3 сентября 2023 17:14

Самарцам рассказали о пользе физической активности для развития детей

Жителям Самары рассказали, как ЗОЖ влияет на укрепление детского организма
Алена ПРОВКИНА
Детям рекомендуют больше заниматься активными видами спорта

Детям рекомендуют больше заниматься активными видами спорта

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местным жителям рассказали о пользе физической активности для развития детского организма. Фактором формирования здорового образа жизни у детей и подростков является семья.

По информации министерства здравоохранения Самарской области, родителям крайне важно не только проводить беседы с детьми и подростками о занятиях физкультурной, но и обсуждать соблюдение режима сна и отдыха, отсутствие вредных привычек, правильное питание и благоприятное эмоциональное состояние. Взрослым также следует собственным примером мотивировать детей к ведению ЗОЖ.

Специалисты отмечают, что занятия спортом повышают уровень функциональных возможностей, физическую и эмоциональную устойчивость, снижает заболеваемость и ускоряет процесс усвоения знаний.