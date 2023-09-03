Самарцам рассказали о пользе физической активности для развития детей

Детям рекомендуют больше заниматься активными видами спорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местным жителям рассказали о пользе физической активности для развития детского организма. Фактором формирования здорового образа жизни у детей и подростков является семья.

По информации министерства здравоохранения Самарской области, родителям крайне важно не только проводить беседы с детьми и подростками о занятиях физкультурной, но и обсуждать соблюдение режима сна и отдыха, отсутствие вредных привычек, правильное питание и благоприятное эмоциональное состояние. Взрослым также следует собственным примером мотивировать детей к ведению ЗОЖ.

Специалисты отмечают, что занятия спортом повышают уровень функциональных возможностей, физическую и эмоциональную устойчивость, снижает заболеваемость и ускоряет процесс усвоения знаний.