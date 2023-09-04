В эфире ЦУР мэр Самары рассказала о развитии общественного транспорта в городе

Большое внимание было уделено проблемам общественного транспорта. Фото: администрация Самары

В Самаре состоялась беседа с мэром города Еленой Лапушкиной. В региональном ЦУР прошел прямой эфир с главой областной столицы, где она ответила на волнующие горожан вопросы. Большое внимание было уделено проблемам общественного транспорта.

– Наша основная задача — насытить транспортом отдаленные районы. Дополнительные автобусы, которые выйдут на усиление общественного транспорта на Красной Глинке и в Куйбышевском районе. Часть автобусов будет распределена и на другие маршруты. Мы улучшим транспортное снабжение на самых «горячих» направлениях» и по 61-му маршруту, и по 35-му, и по другим, — сообщила Елена Лапушкина.

По словам главы города, сейчас три основные проблемы общественного – это старение подвижного состава, износ транспортной инфраструктуры и кадровый вопрос. Терять кадровый состав город стал в период пандемии, так как водители и кондукторы оказались под главным ударом заболеваемости.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал