В Самаре специалист рассказала о пользе физической активности для развития детей

Занятия спортом повышают физическую и эмоциональную устойчивость. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Специалист самарского центра общественного здоровья и медпрофилактики Ольга Лукашевич напомнила родителям о пользе физической активности для развития и формировании здорового образа жизни у детей и подростков.

— ЗОЖ для детей – один из главных факторов физического и нравственного развития. В детском возрасте формируются основные системы растущего организма, поэтому физическая активность особенно важна, — отметила Ольга Лукашевич.

Важно, чтобы родители не только беседовали с детьми насчет важности занятий физкультурой, отсутствия вредных привычек, соблюдения режима сна, но и собственным примером мотивировали к ведению ЗОЖ. Занятия спортом повышают физическую и эмоциональную устойчивость, снижают заболеваемость, помогают быстрее усваивать знания на уроках в школе.

По словам эксперта центра, у взрослых должно быть не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю, а дети и подростки в возрасте от 5 до 17 лет должны умеренно заниматься не менее 1 часа каждый день. Также детям рекомендуется не менее трех раз в неделю участвовать в занятиях с высокой двигательной интенсивностью.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал