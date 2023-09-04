Автомобиль каршеринга влетел в «пропасть» на улице Куйбышева в Самаре

При совершении обгона он наехал на препятствие и пешеходное ограждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 4 сентября, в Самарском районе Самары произошло ДТП возле здания Дворца труда. На улице Куйбышева, 90 автомобиль каршеринга влетел в ремонтную яму, вырытую для работ на инженерных коммуникациях. Об этом сообщил «КП-Самара» очевидец.

В соцсетях появилась информация, что, со слов водителя, у транспортного средства отказали тормоза. Это предстоит проверить специалистам. Судя по фото и видео, повреждена передняя часть автомобиля. Происшествие прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области.

— Примерно в 02:10 21-летний водитель на автомобиле «Фольксваген Поло» ехал по ул. Куйбышева со стороны Ленинградской в направлении Некрасовской. При совершении обгона он наехал на препятствие и пешеходное ограждение, — сообщили «КП-Самара».

Также в пресс-службе отметили, что в результате ДТП никто не пострадал.