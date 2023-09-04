Самара попала в число городов с самыми частыми спам-звонками

Часто спам-звонки поступают из Самарской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России за первые шесть месяцев 2023 года зафиксировали 3,8 миллиарда спам-звонков, что в 2,15 раза превышает их число за аналогичный период прошлого года. Оказалось, что некоторые из них поступают из Самарской области. Это заметили большинство сотовых операторов.

Чаще всего спамеры атакуют из Москвы и Санкт-Петербурга. Однако нежелательные звонки поступают пользователям и из других городов России. Так, в топ выбились Самара, Краснодар, Уфа, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Казань. Доцент Финансового университета при правительстве России и кандидат экономических наук Петр Щербаченко отмечает, что на количество рекламных звонков повлияло развитие цифровых технологий. Оно облегчило компаниям запуск автоматизации такого способа рекламы. От спам-звонков страдают пользователи всех населенных пунктов страны, но чаще под атаку попадают жители крупных городов.

Сотовые операторы сейчас активно борются с нежелательными звонками и смс. Они запускают сервисы по своевременному фиксированию рекламных вызовов. Также их клиенты могут помочь сформировать базу и падать жалобы на назойливые номера.

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