В самарском аэропорту задержали разыскиваемого за изнасилование мужчину

Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции / Фото: пограничное управление ФСБ по Саратовской и Самарской областям

В аэропорту Курумоч задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Его искали в качестве подозреваемого по делу об изнасиловании. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Саратовской и Самарской областям.

По данным ведомства, 42-летний мужчина планировал покинуть страну на рейсе № 366 Самара — Ереван. Однако преодолеть границу ему не удалось. Проверка показала, что пассажир — гражданин РФ — находится в федеральном розыске за изнасилование. Мужчина знал, что в отношении него возбудили уголовное дело, поэтому решил избежать наказания.

Преступника задержали и передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции.

В пограничном управлении ФСБ отмечают, что с начала 2023 года в самарском аэропорту удалось выявить более 30 человек, которые находились в федеральном, межгосударственном или международном розыске.

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