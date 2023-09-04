Самару для строительства карьеры выбирают только 25% местных жителей

Самару для карьерного роста выбирает только каждый четвертый горожанин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара оказалась не особо привлекательным городом для строительства успешной карьеры.

Только 25% самарцев считают свой город наилучшим местом для профессионального роста. Таковы результаты сервиса SuperJob.

Среди опрошенных горожан 50% не выбрали бы Самару для развития в профессиональном плане. Воздержались от оценки 25% респондентов. По сравнению с предыдущими годами, процент жителей Самары, считающих свой город лучшим для карьеры, уменьшился: в 2022 году этот показатель составил 33%, в 2021 году – 38%, в 2020 году – 41%, в 2018 году – 45%, а в 2014 году – 49%.

Москва продолжает удерживать позицию абсолютного лидера. Она смогла завоевать доверие 7 из 10 опрошенных, считающих столицу идеальным местом для продвижения по карьерной лестнице. В числе прочих были названы Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Тюмень и Новосибирск.

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